Das Bild hat das Wort

Eisbaden ist Trend. Ein kurzes Eintauchen ins Eisbad soll das Immunsystem stärken und den Geist schärfen. Im Engadin gibt es diesen Winter gleich drei offizielle Eisbadis: in Plaun da Lej im Silsersee, am St. Moritzersee bei der Reithalle und in La Punt bei den Lejets.