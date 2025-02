Schule ohne Leistungsdruck?

Im Oberengadin gibt es Pläne für eine Schule, in der Kinder ohne Leistungsdruck lernen. Das Bildungskonzept der Scoula Pioniera umfasst individuelles Lernen im eigenen Tempo, Hausaufgaben werden keine erteilt und Noten gibt es nur im Zeugnis. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» beleuchtet das Thema in der Ausgabe vom 8. Februar von verschiedenen Seite. Was halten Sie von diesem Bildungsansatz?