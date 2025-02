Die Spielerinnen aus Celerina zeigten eine beeindru­ckende Offensivleistung und erzielten im 4-Minuten-Takt weitere Tore. Die Gegnerinnen fanden keine Mittel, um den schnellen Angriffen entgegenzuwirken. Den Schlusspunkt des ersten Drittels setzte Naema Jeuch mit dem Treffer zum 6:0. Nach diesem torreichen Auftakt ging es in die 15-minütige Pause.





Im zweiten Drittel verloren die Celerinerinnen etwas an Tempo, wodurch sich ihre Möglichkeiten zum Torab­schluss verringerten. Die Queens nutzten die entstehenden Lücken in der Defensive von Celerina, konnten jedoch keinen Treffer erzielen, da die Torhüterin von Celerina mit starken Paraden das Tor sauber hielt. Trotz einiger gefährlicher Konter der Gegnerinnen behielt die Abwehr von Celerina die Oberhand und blockte die Schüsse erfolgreich ab. Auch wenn in diesem Drittel keine weiteren Tore fielen, blieb das Spiel spannend und kämpferisch. Im letzten Drittel kassierten die Celerinerinnen ihre erste Strafe der Partie, was den Queens die Gelegenheit bot, im Powerplay Druck aufzubauen. Dennoch liessen sich die Spielerinnen von Celerina nicht aus der Ruhe bringen. In der 50. Spielminute gelang den St. Gallerinnen ihr erster Treffer zum 6:1, was einen kurzen Motivationsschub bei den Gegnerinnen auslöste. Dieser Gegentreffer weckte jedoch auch Celerina noch einmal auf, und Naema Jeuch erzielte nur eine Minute später mit ihrem dritten Tor des Spiels das 7:1. Die letzten zehn Minuten blieben ereignislos, wobei Celerina das Spiel weiterhin kontrollierte und keine weiteren Gegentreffer zuliess. Nach dem Schlusspfiff feierten die Spielerinnen von Celerina ihren verdienten Sieg in der Garderobe, wo sie ihre starke Teamleistung und den Erfolg gemeinsam genossen. Die Stimmung war ausgelassen, und die Vorfreude auf das nächste Spiel war deutlich spürbar.





Das letzte Spiel der Saison findet am Sonntag um 17.00 Uhr gegen die bereits geschlagenen HC Eisbären St. Gallen Queens im Center da Sport in Celerina statt. (Einges.)