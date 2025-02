«Ich bin quasi im 7. Lehrjahr als Gemeindemechaniker»

Was hat er schon erreicht? Was will er noch erreichen? Was hält ihn als Politiker am Leben? Was würde er Donald Trump sagen? Möchte er Zürcher Stapi werden oder noch viele Jahre St. Moritzer Gemeindepräsident bleiben? Ein Gespräch mit Christian Jott Jenny.