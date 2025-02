SM-Bronze für Jon Nesa

Am vergangenen Wochenende wurde die Schweizermeisterschaft für die U16-Kategorien in La Vue des Alpes ausgetragen. Auf dem Programm standen ein Einzelstart Wettkampf in der freien Technik sowie die Staffelwettbewerbe. Mit Jon Nesa konnte ein Unterengadiner im Jura überzeugen.