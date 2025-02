Nouva abitaziun illa Posta Veglia

La radunanza cumünela da Zuoz ho appruvo in marculdi saira ün credit da 380 000 francs per adatter l’edifizi da la «Posta Veglia». Da nouv dess la biblioteca survgnir üna dmura i’l plaun terrain, suot il tet do que ün’abitaziun per indigens e’l plaun suotterraun dess survgnir ün caracter public.