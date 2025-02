Am European Youth Olympic Festival EYOF im Georgischen Bakuriani trumpfte eine ganz gross auf: Die 17-jährige Langläuferin Tina Cantieni aus Samedan absolvierte ein Monsterprogramm und belohnte sich dafür mit einer goldenen und zwei bronzenen Medaillen.

Am Samstag wurde Tina Cantieni vom Skiclub Piz Ot Samedan und Mitglied von Engadin Nordic, Jugend-Olympiasiegerin im Sprintrennen. Am Sonntag erkämpfte sie sich zum Abschluss der Jugendspiele, zusammen mit Lina Bundi, Victor Gailland und Jon Arvid Flury, Bronze im 4x fünf Kilometer Relay Mixed Staffelrennen. Bereits am Dienstag hatte sie im Einzelrennen über fünf Kilometer Klassisch ebenfalls Bronze gewonnen. Zudem klassierte sie sich am Donnerstag beim Rennen über 7,5 Kilometer in freier Technik auf dem neunten Rang.

Die zweite Engadinerin an den EYOF, Saskia Barbüda vom Skiclub Lischana Scuol, klassierte sich über fünf Kilometer Klassisch als Achte, über 7,5 Kilometer Skating als 14. und wurde im Sprint 9., wo für sie im Halbfinale Endstation war.

Jonas Bärfuss, SC Piz Ot Samedan, Engadin Nordic Langlaufteam, wurde über 7,5 Kilometer klassisch 21., über zehn Kilometer in der freien Technik 22. und im Sprint 18.

Das EYOF Bakuriani empfing während einer Woche rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 48 europäischen Nationen. Diese massen sich in den acht, im Rahmen des European Youth Olympic Festival ausgetragen Disziplinen Ski Alpin, Biathlon, Langlauf, Ski Freestyle, Snowboard, Eishockey, Eiskunstlauf und Short Track.

Alle Schweizer Rangierungen in den verschiedenen Disziplinen unter: www.swissolympicteam.ch



Autor: Jon Duschletta, Foto: Swiss Olympic