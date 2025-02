Die 24-jährige Nadja Kälin aus St. Moritz hat im Massenstartrennen über 20 km Skating ihr bestes Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erreicht. Die 23-jährige Bündnerin lief im schwedischen Falun mit 46,7 Sekunden Rückstand auf den starken 8. Rang. Zuvor war ein 15. Platz – ebenfalls über 20 km in der freien Technik – ihr bestes Resultat gewesen. Damit tankte Kälin just im letzten Rennen vor der Nordischen Ski-WM in Trondheim (NOR) ab dem 26. Februar Selbstvertrauen.



Den Sieg bei der WM-Generalprobe sicherte sich die Weltcup-Führende Jessie Diggins aus den USA vor Heidi Weng (NOR/+0,7 Sekunden) und Ebba Andersson (SWE/+0,8). Die gerade im Skating oft bestechende Diggins hatte den Unterschied am letzten Sprinthügel gemacht und feierte ihren 27. Weltcup-Sieg. Nadine Fähndrich erreichte als 17. mit einem Rückstand von 2:26 Minuten das Ziel.



Mitteilung Swiss-Ski