Er übernimmt den frei gewordenen Sitz seiner Vorgängerin Barbara Gabrielli, welche das AFK im Sommer 2024 verlassen hat. Die Fondazione per l‘Orchestra della Svizzera Italiana (FOSI) hat die Organisation, Finanzierung und Verwaltung eines ständigen Orchesters mit Tätigkeit in der italienischen Schweiz zum Zweck. Das Orchestra della Svizzera Italiana (OSI) mit Sitz in Lugano wurde 1935 als Orchester der Radio- und Fernsehgesellschaft der italienischen Schweiz gegründet und gehört heute zu den bedeutenden professionellen Sinfonieorchestern der Schweiz.