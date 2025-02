La Chasa Torel es gnüda renovada per indigens

La Fundaziun Pro Guarda s’ingascha daspö 40 ons per plazzas da lavur e spazi d’abitar per indigens a Guarda. Uossa ha la fundaziun renovà la Chasa Torel ed ha ralisà in üna prüm’etappa duos unitats per persunas da Guarda chi vöglian tuornar a star in cumün.