La Punt: Ja zur Spital-Zwischenfinanzierung

38 Stimmberechtigte haben am Donnerstag an einer Gemeindeversammlung einstimmig die beiden Kredite zur Zwischenfinanzierung des Spital Oberengadin in Samedan genehmigt. Dies betraf einerseits einen Nachtragskredit 2024 und anderseits einen Zusatzkredit 2025 in der Höhe von je 192'000 Franken.