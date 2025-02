Am Sonntag, 2. März, tritt Hockey Grischun Sud dann um 17.00 Uhr in der Eishalle Gurlaina in Scuol gegen den Glarner EC an. Und am Sonntag, 9. März, muss die U20 zum EHC Uzwil reisen, wo um 18.00 Uhr in Niederuzwil gespielt wird. Der Sieger dieser Viererpoule darf anschliessend an der Finalrunde gegen die Gewinner der Zentral- und Westschweiz teilnehmen. (skr)