Bündner Meisterschaft mit grosser Beteiligung

Über 130 Läuferinnen und Läufer haben sich für die Langlauf Bündnermeisterschaften in Zuoz angemeldet. Bei besten Wetter- und Loipenverhältnissen werden nach den Einzelläufen am Vormittag am Nachmittag die Teamwettkämpfe ausgetragen.