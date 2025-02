La paschiun per il lain da resonanza

Daspö passa 20 ans prodüa Andrea Florinett da Latsch sur Bravuogn lain da resonanza suot il label Tonewood Switzerland. Quist an vain el premio per sia lavur e sieu lain da la Fundaziun Artisanat Grischun. In quell’occasiun ho la FMR do ün cuc i’l lavuratori da Tonewood Switzerland.