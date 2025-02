Zweifacher Schweizermeister im Ski-Orientierungslauf

Kürzlich fanden in Grindelwald die Schweizer Meisterschaften im Ski-Orientierungslauf der Kategorien Kurz und Lang statt. Das Mitglied der CO Engiadina, Andri Aebi, gewann dort den Schweizer Meister Titel U17 in beiden Kategorien und führt auch ungeschlagen den Swiss Cup an.