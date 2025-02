Auch in sämtlichen anderen Oberengadiner Gemeinden wird im Monat April über diese Botschaft und somit über die Zukunft des Spitals abgestimmt. Dieses soll in das Kantonsspital Graubünden integriert werden. Insbesondere die FDP-Fraktion aber auch die Fraktion Die Mitte möchten unabhängig von dieser Abstimmung, dass die gesamte Entwicklung des Spitals vom Ausscheiden aus dem Kreis bis zur geplanten Integration in das Kantonsspital in einem unabhängigen Bericht aufgearbeitet wird.