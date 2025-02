André Gisler wird neuer Geschäftsführer von Sils Tourismus

Nach dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer von Sils Tourismus übergibt Ersel Sertkan die Leitung per 1. Mai an André Gisler. Ersel Sertkan wechselt in die Privatwirtschaft, wo er sich einer neuen Herausforderung widmet. Der Gemeindevorstand hat André Gisler als seinen Nachfolger gewählt.