Wie aus einer Medienmitteilung der Organisatoren hervorgeht, können sich die Teilneh­merinnen auf ausgezeichnete Verhältnisse und bestes Winterwetter freuen. Die Veranstalter erfreuen sich am Anmeldestand von über 1150 Läuferinnen, der bis Sonntag die 1200-Marke knacken dürfte. Damit ist die diesjährige Austragung des Engadin Frauenlaufs nach dem Rennen im Jahr 2019 die Veranstaltung mit der zweithöch­sten Teilnehmerinnenzahl. Die Anzahl startender Frauen liegt 20 Prozent über dem Vorjahr.





Weitere gute Neuigkeiten gibt es aus dem Feld der Spitzenathletinnen zu berichten: die Lokalmatadorin und Gewinnerin des Engadin Skimarathon 2023, Giuliana Werro, wird am Sonntag mit am Start stehen.





Der Engadin Frauenlauf bietet den Auftakt zur Marathonwoche, die mit verschiedenen Rennen und Veranstal­tungen gespickt ist. Am Donnerstag, 6. März, steht der 7. Engadin Nachtlauf auf dem Programm. Am Sonntag, 9. März, folgen der 55. Engadin Skimarathon und 16. Engadin Halbmara­thon. Nach den herausfordernden Bedingungen in den letzten beiden Jahren wird dieses Jahr die Durchführung erfreulicherweise auf der Originalstrecke erwartet.

MM Engadin Skimarathon