Giuliana Werro war im Vorfeld als grösste Favoritin des 24. Engadin Frauenlauf gehandelt worden. Die Zernezerin, die 2023 den Engadin Skimarathon gewonnen hatte, leistete mit der Davoserin Lea Fischer viel Führungsarbeit in einer kleinen Gruppe. Nach dem ruppigen Aufstieg bei Zuoz schaffen es die beiden, Carla und Gianna Wohler abzuschütteln. Werro versuchte danach alles, um auch noch Lea Fischer loszuwerden. Fischer blieb aber dran und entschied den Spurt in S-chanf mit 8 Zehntelssekunden für sich. Dritte wurde mit gut 15 Sekunden Rückstand die Scuolerin Carla Wohler, die den Engadin Frauenlauf vor zwei Jahren in Rekordzeit gewonnen hatte. Im zweiten Spurt des Tages setzte sie sich gegen ihre Zwillingsschwester Gianna durch. Fünfte wurde die Davoserin Seraina Boner.