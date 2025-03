Ein grossartiger Sportanlass speziell für Frauen

Der Engadiner Frauenlauf zieht jedes Jahr über 1000 Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus an. Doch was passiert, wenn die Älteste auf die Jüngste im Startbereich trifft? In einem Gespräch mit der EP/PL geben die beiden Frauen Einblick in ihre Vorbereitung und ihre Ambitionen.