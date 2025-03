Flughafenprojekt kommt voran – auf Kosten der Gemeinden

38 statt wie zuletzt 27 Millionen Franken. So viel dürften die elf Trägergemeinden des Flughafens Samedan an das neue Projekt beizutragen haben. Diesen Finanzierungsvorschlag genehmigte am Mittwoch die Flughafenkonferenz zu Handen der Volksabstimmung in den einzelnen Gemeinden.