Marathonteilnehmende und Besuchende die mit Personenwagen oder Kleinbussen anreisen, werden in Silvaplana auf die Parkplätze in Silvaplana-Surlej zugewiesen. Der Zubringerdienst für Läuferinnen und Läufer sowie Besucher ab den Parkplätzen in Silvaplana-Surlej nach Sils erfolgt mittels Shuttle-Bussen. Taxis sowie Hotelbusse können ebenfalls nur bis Sils fahren.





Zwischen St. Moritz und Sils bis zum Start verkehren ausschliesslich offizielle Shuttles für den Teilnehmertransport. Die Kantonspolizei empfiehlt allen Läufern, welche sich durch Begleitpersonen mit dem Auto bringen lassen, öffentliche Parkplätze und Parkhäuser in St. Moritz als Umsteigeort zu benutzen. Von 6.00 Uhr bis 8.10 Uhr verkehren Shuttle-Busse ab den genannten Örtlichkeiten nach Sils im Pendelverkehr. Transitreisende in Richtung Bergell/Italien müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die Zu- und Durchfahrt nach Maloja sowie Valle Bregaglia ist nur für Anwohner/Transitverkehr möglich. Es bestehen keine Parkmöglichkeiten in Maloja. Reisenden nach Italien wird die Route Bernina­pass-Campo­co­logno empfohlen.





Die Strecke Maloja bis Sils ist am Sonntag von 9.35 Uhr bis 9.50 Uhr für den Verkehr in Richtung Sils gesperrt. Die Strecke Silvaplana bis Sils ist von 09.40 Uhr bis 9.55 Uhr für den Verkehr in Richtung Sils gesperrt. Folgende kantonalen und kommunalen Verbin­dungsstrassen werden zudem für jeglichen Verkehr gesperrt: Beide Zufahrten nach Sils: 7.45 bis 10.45 Uhr; Zufahrt nach La Punt Chamues-ch: 9.00 bis 15.00 Uhr; Verbin­dungsstrasse Bever-Isellas ab Innbrücke: Samstag, 8. März/22.00 Uhr bis Sonntag, 9. März/14.00 Uhr (kapo)