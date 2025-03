Noe Näff gewinnt Engadin Nachtlauf

Noe Näff aus Sent gewinnt den 7. Engadiner Nachtlauf knapp vor Yannick Zellweger aus Sils / Fex. Dritter wurde der Oberstdorfer Jakob Milz. Bei den Frauen kam Malia Elmer aus Elm als erste in Pontresina an. Zweite wurde Noémie Charrière aus Charmey, Dritte Anna Happ aus Deutschland.