Figüra da bikini – cun sustegn da Giacometti

Chi chi voul cumanzar a far alch pella figüra da bikini, sto be tachar üna fotografia dad üna sculptura da Giacometti vi da la frais-chera. Tenor ün stüdi dal scienzià Thomas Brunner da la Scoul’ota Bernaisa HAFL, basta ün’indicaziun subtila per as laschar manipular da na plü mangiar malsan.