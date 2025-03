Pass per pass plü pac sguaz

Il restorant da muntogna La Motta a Scuol es üna da 22 gestiuns gastronomicas in Grischun chi fan part al proget «Food Save Graubünden» per redüer il sguaz da mangiativas. In quel vegna erui ingio precis chi vain sguazzà il plü bler – per lura provar da redüer la perdita cun differentas masüras.