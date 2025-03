Die Anträge des Vorstandes wurden von den Mitgliedern einstimmig verabschiedet. Ausserdem bestätigte die GV die Vorstandsmitglieder Marco Fontana, Martina Gammeter, Roland Heuberger, Urs Müller und Andreas Mutschler wie auch Karin Metzger Biffi als Vereinspräsidentin für weitere zwei Jahre im Amt.





Unter Varia meldet sich Marijana Jakic, Geschäftsführerin der St. Moritz Tourismus AG, zu Wort und informierte die Anwesenden, dass die Tourismusorganisation daran interessiert ist, zusammen mit Vertretern des Handels und Gewerbes ein neues Konzept für die Dorfmärkte zu erarbeiten. Der HGV hatte im Sommer 2024 eine Umfrage bei seinen Mitgliedern durchgeführt, um herauszufinden, ob ein diesbezügliches Bedürfnis besteht. Die Umfrage­ergebnisse wurden anschliessend den Verantwortlichen von St. Moritz Tourismus übergeben.

Eine weitere Wortmeldung aus dem Plenum erfolgte zu der im Jahresbericht der Präsidentin erwähnten HGV-Mitwirkung zum neuen Personalreglement der Gemeinde St. Moritz. Der Votant unterstrich die Wichtigkeit der aktiven Mitwirkung in dieser Angelegenheit und forderte eine kritische Prüfung des potenziell wettbewerbsverzerrenden Regulatoriums. Im Anschluss an die Sitzungstrak­tanden präsentierte Mario Cavigelli im Namen der Verwaltungskommission Infra Regionalflughafen Samedan das Erneuerungsprojekt, welches dem Souverän im Sommer dieses Jahres zur Abstimmung unterbreitet werden soll. Der Referent zeigte in einem ersten Schritt den desolaten Zustand der bestehenden Infrastruktur auf. In einem zweiten Schritt führte er aus, welche Investition und Bautätigkeiten geplant sind und welche Finanzierungserfor­dernisse sich daraus ergeben. Die anschliessende Fragerunde wurde von den Teilnehmenden rege genutzt, ehe diese von der Präsidentin mit Hinweis auf den bereitstehenden Apéros proaktiv zu Ende gebracht werden musste. Der unterhaltsame Austausch wurde dann auch im Apéro-Modus bestens fortgeführt. (Einges.)





www.hgv-stmoritz.ch