Aita Gasparin gewinnt Weltcuprennen mit der Staffel

Die Engadinerin Aita Gasparin gewinnt in der Single-Mixed-Staffel mit Niklas Hartweg ihr erstes Weltcuprennen. In Pokljuka in Slowenien sorgt das Biathlon-Duo für den ersten Schweizer Staffel-Sieg im Weltcup.