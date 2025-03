Das Rennen startete auf 2978 Metern über Meer bei der Bergstation Diavolezza. Ob auf Ski oder Snowboard – das Rennen verlangte den Teilnehmenden technisches Können und Durchhaltevermögen ab. Wurde das Rennen letztes Jahr auf der unpräparierten Gletscherabfahrt durchgeführt, musste es dieses Jahr aus Sicherheitsgründen auf der Talabfahrt stattfinden. Das Organisationskomitee um die Diavolezza Lagalb AG, die Bergsteigerschule Pontresina und Pontresina Tourismus zeigte sich zufrieden mit der zweiten Ausgabe. «Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse mussten wir auf Plan B ausweichen und das Rennen auf der regulären Piste von der Bergstation bis zur Talstation austragen. Dadurch hatten wir eine sichere Alternative und konnten das Rennen erfolgreich und ohne Unfälle durchführen», sagte Nicolà Michael, Leiter Marketing & Sales der Diavolezza Lagalb AG. Der Spass blieb jedoch trotzdem nicht auf der Strecke.





Spass und Kreativität auf der Piste

Neben den sportlichen Höchstleistungen sorgten auch in diesem Jahr einfallsreiche Kostüme für Aufsehen – von Hippies über Steinböcke bis hin zu Einhörnern. Wer im Kostüm antrat, durfte sich im Ziel über eine kleine Überraschung freuen. Zudem konnten sich neben Familien erstmals auch Teams gemeinsam der Herausforderung stellen und sich den Gruppensieg sichern.





Schnellsten Gletscherteufel

Die Siegerehrung fand am Nachmittag während der Viva la Via Gletscheredition auf dem Plazza Bellavita in Pontresina statt. Die Frau und der Mann mit der Tagesbestzeit wurden zur Gletscherteufelin und zum Gletscherteufel gekürt und auf dem einzigartigen Holzpokal in Form einer Teufelin verewigt. Dabei handelte es sich um Skifahrerin Elisabetta Crameri mit einer Zeit von 4:54,26 und Skifahrer Jonathan Fiol mit einer Zeit von 4:28,94. Schnellster Snowboarder wurde Giancarlo Salis aus Pontresina mit einer Zeit von 5:34,5. Schnellste Snowboarderin wurde Ursina Janett mit einer Zeit von 6:50,5. Die vollständigen Ergebnisse sind unter glacier-race.ch einsehbar.





Fahren für die Gletscherpflege

Auch in diesem Jahr stand das Diavolezza Glacier Race im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ein Viertel der Teilnahmegebühren sowie der Erlös der Versteigerung im Rahmen der Viva la Via Gletscheredition in Pontresina fliessen in Gletscherpflegeprojekte. Insgesamt kamen dabei 5670 Franken zusammen. Der Engadiner Künstler Severin Niggli verwandelte Fundstücke des Glacier Clean-Up Day – darunter alte Steigeisen und historische Filzmützen – in einzigartige Kunstwerke, die am Abend für den guten Zweck versteigert wurden.





Nach dem Renntag feierten Zuschauer und Teilnehmer gemeinsam beim Live-Konzert der Bünzlikrachers in Pontresina und im Anschluss bei der Afterparty im Grand Hotel Kronenhof. Das nächste Diavolezza Glacier Race ist bereits für den 14. März 2026 geplant.

Medienmitteilung Diavolezza Lagalb AG