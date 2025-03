Der 41-jährige Engadiner stösst per 1. Mai vom Verband Swiss Snowsports, für den er als Leiter Ausbildung tätig ist, zu Swiss-Ski. Rafael Ratti war aktiver Langläufer im B-Kader von Swiss-Ski. Nach dem Rücktritt studierte er Sport- und Bewegungswissenschaften, ehe er drei Jahre lang als Trainer für den Liechtensteinischen Skiverband sowie – in der Saison 2015/16 als Verantwortlicher für die zweite Weltcup-Trainingsgruppe – für Swiss-Ski arbeitete.

«Ob als Athlet, Trainer oder Ausbildner – der nordische Skisport ist seit jeher ein zentraler Bestandteil meines Lebens», sagt Rafael Ratti. «In meiner neuen Rolle sehe ich meine Mission vor allem darin, die Strukturen und die Menschen, die sich darin bewegen, nachhaltig zu entwickeln.»



Nachwuchschef auch ein Bündner

Die neue Position des Nachwuchschefs Langlauf & Biathlon übernimmt Gion-Antieni Maissen. Der 40-jährige Bündner fungierte bis im Herbst 2023 als Leiter Ausbildung bei Swiss-Ski. Maissen unterstellt sein werden die Cheftrainer der Swiss-Ski-C-Kader im Langlauf und Biathlon, die drei neugeschaffenen Cheftrainer-Positionen der Interregionen West (Fabian Bieri), Mitte (Edi Zihlmann) und Ost (noch vakant) sowie Selina Gasparin, die neu für die Sportartenentwicklung Langlauf/Biathlon zuständig sein wird.

«Mit Jürg Capol als neuem Nordisch-Direktor, Joel Bieri als Chef Skispringen & Nordische Kombination sowie Rafael Ratti und Gion-Antieni Maissen ist unser Führungsteam im Bereich Ski Nordisch wieder komplett», sagt Walter Reusser. «Wir sind überzeugt, mit unseren strukturellen und personellen Weichenstellungen die Voraussetzungen für eine umfassende Weiterentwicklung von der Basis in den Regionen bis hinauf in den Elitebereich geschaffen zu haben.»



Neue strategische Priorität

Swiss-Ski hat die Stärkung der Sportarten Langlauf und Biathlon zu einer strategischen Priorität erhoben. «Wir sind fest entschlossen, den Schwung der für beide Sportarten bisher erfolgreichsten Weltmeisterschaften in Trondheim und Lenzerheide bestmöglich auszunutzen», sagt Walter Reusser.



Medienmitteilung Swiss Ski