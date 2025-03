Beim Sprint in der freien Technik zum Auftakt am Freitag legte Fabienne Alder bei den Frauen als Vierte einen starken Prolog hin. Die Pontresinerin schaffte den Finaleinzug und belegte am Ende den 6. Rang. In der Qualifikation noch weiter vorne platziert war Ilaria Gruber bei den Juniorinnen als Zweite. Diesen Platz konnte die St. Moritzerin aber nicht ganz verteidigen und wurde am Ende Neunte. Nina Cantieni als Neunte der Qualifikation verpasste den Halbfinaleinzug knapp und belegte den 15. Schlussrang. Isai Näff stellte bei den Junioren im Prolog die Bestzeit auf und erreichte die Ziellinie im Final als Dritter. Einen überzeugenden Auftritt zeigte auch Maurin Jonas Egger bei den Junioren. Als Vierter der Qualifikation erreichte Egger den Halbfinaleinzug und wurde nach einem schwierigen Saisonstart zum Abschluss guter Elfter. Mit Robin Bläsi (14.) und Marchet Nesa (18.) schafften zwei weitere Engadiner Junioren den Sprung in die Top-20.





Bei den Herren konnte Noe Näff den WM-Schwung aus Trondheim mitnehmen und stellte im Prolog die drittschnellste Zeit auf. Im Final verpasste Näff aber die Podestplätze und wurde Vierter. Yannick Zellweger qualifizierte sich als 28. gerade noch für die Finalläufe. Dann aber drang der Mann aus dem Fextal sogar bis in den Halbfinal vor und durfte sich als starker 9. über ein Top-Ten-Ergebnis freuen. Am Samstag zeigte Fabienne Alder über die 10-Kilometer in der klassischen Technik ebenfalls eine überzeugende Leistung und wurde mit nur 1:05-Minuten Rückstand auf die Siegerin Zehnte. Bei den Juniorinnen konnte sich Nina Cantieni vom Sprintergebnis um drei Plätze verbessern und belegte den guten 12. Rang. Einen Platz gutmachen konnte auch Fabienne Alder bei der Skating-Verfolgung der Frauen am Sonntag, als sie als Neunte ins Ziel kam. Nina Cantieni rundete als 15. der Verfolgung bei den Juniorinnen das gelungene Wochenende ab. Ende März findet dann der zweite Teil der Schweizermeisterschaft in Goms statt, der gleichzeitig das Saisonende der Langläuferinnen und Langläufer markiert. (faw)