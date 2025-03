Surfabricaziun Alvra vo davaunt il Güdisch superiur

Ils recurrents – seguond dmurants chi’s dostan cunter üna surfabricaziun per indigens a La Punt Chamues-ch – tiran inavaunt lur recuors davaunt il Güdisch superiur. Siand cha quels as dostan be cunter duos da quatter chesas previsas, voul la vschinauncha forsa realiser il proget in duos etappas.