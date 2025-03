Snowboard-Pionierin, Olympiafahrerin, jetzt Voluntari

Renata Keller Smalley gehörte zu den ersten, die in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre Skier gegen Snowboard tauschten. Sie fuhr vier Jahre im Weltcup, startete an den Olympischen Spielen in Nagano und arbeitet jetzt als Voluntari für die Freestyle-WM.