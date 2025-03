Eröffnet wurde die PS-Versammlung traditionell von der GKB-Blasmusik unter der Leitung von Dirigent Hendri Riedi. Im 40-minütigen Showblock sorgte Christian Jott Jenny mit seinem «Staatsorchester» für musikalische Unterhaltung und mit einer gesunden Portion Humor für Lacher.





Der Konzerngewinn 2024 von 229,5 Millionen Franken ermöglicht eine Ausschüttung an die Partizipantinnen und Partizipanten von 47,50 Franken pro Partizipationsschein. Dem Kanton Graubünden fliessen inklusive Abgeltung der Staatsgarantie 103,7 Millionen oder umgerechnet 506 Franken pro Einwohnerin und Einwohner zu. «In den letzten elf Jahren steuerte die GKB rund eine Milliarde Franken zur Gestaltung des Wirtschafts- und Lebensraums Graubünden bei», hielt Regierungsrat Martin Bühler in seiner abschliessenden Würdigung von Peter Fanconis Präsidialzeit fest. Er dankte Fanconi zum Abschluss für diese eindrückliche Leistung des gesamten GKB-Teams. «Das Geschäftsmodell der GKB hat sich einmal mehr bewährt. Für das in mich gesetzte Vertrauen bedanke ich mich. Persönlich hat mir das Präsidium viel Freude bereitet. Der grösste Dank gebührt der GKB-Familie. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Freude an der Arbeit wären anhaltende Rekordergebnisse nicht möglich gewesen», freute sich Bankpräsident Peter Fanconi, der das Präsidium per 1. Juli an Heinz Huber übergibt. GKB