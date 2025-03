Dabei gehen zwei aufs Konto von Jon Nesa, der an beiden Wettkampftagen zu überzeugen wusste. Am Samstag stelle er beim Cross die fünftschnellste Zeit im Prolog auf und konnte sich in der Entscheidung noch steigern. Am Ende wurde Nesa bei den Knaben U16 Dritter und durfte sich über einen Podestplatz freuen. Diesen Schwung konnte der Langläufer des Skiclub Lischana Scuol für das Massenstart-Rennen am Sonntag mitnehmen. In der klassischen Technik lieferten sich Nesa und Andrin Marti über die 6-Kilometer ein spannendes Duell um den Tagessieg. Am Schluss musste sich Nesa um eine Sekunde knapp geschlagen geben und rundete sein erfolgreiches Wochenende mit einem weiteren Podestplatz ab.





Andrin Marti vom Skiclub Piz Ot Samedan lief bei den Knaben U16 als Sieger über die Ziellinie und revanchierte sich damit für den knapp verpassten Podestplatz (4.) beim Cross am Samstag. Bei den jüngeren Kategorien schauten weitere Top Ten Platzierungen heraus. Gianluca Florinett verpasste beim Cross der U12 als Vierter das Podest nur knapp. Auch in der klassischen Technik am Sonntag zeigte Florinett eine gute Leistung und lief auf den 6. Rang. Alice Cortesi vom Skiclub Trais Fluors Celerina darf mit den Rängen 9. (Cross) und 10. (Massenstart) bei den Mädchen U16 ebenfalls auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. In der klassischen Technik am Sonntag liefen mit Corina Aebi (5.), Elin Guntern (9.) und Valerio Marti (4.) weitere Engadinerinnen und Engadiner in den jeweiligen Kategorien in die Top Ten. (faw)