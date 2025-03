Beats, Bars und Big Air

Was tagsüber auf den Pisten der Freestyle-WM abgeht, habe ich bereits erlebt – doch wie sieht es nachts aus? Das will ich herausfinden und stürze mich ins Freestyle-Nachtleben. Ich weiss nicht wirklich, was mich erwartet, aber ich bin bereit, alle möglichen Hotspots abzuklappern.