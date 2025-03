«Dreimal Gold für die Freestyle-Schweiz» titelte die «Engadiner Post» am vergangenen Samstag. Und mit ihrem Sieg im Skicross Mixed am Samstagmittag jubelten Fanny Smith und Ryan Regez innert etwas mehr als 24 Stunden über gleich zwei Weltmeistertitel.





Nicht nach Plan ist es dabei den Schweizer Athletinnen und Athleten im Paralellslalom gelaufen: Titelvertei­di­gerin Julie Zogg scheitert im Viertelfinal an der späteren Zweitplatzierten Ester Ledecka, für die anderen Schweizerinnen und Schweizer ist schon früher Schluss, so auch für Larissa Gasser aus Madulain, welche sich nicht für die K.o.-Phase qualifizieren konnte. Bei den Herren ging Dario Caviezel an den Start und schied im Achtelfinale aus.





Auch im Mixed-Bewerb gab es für das Schweizer Duo Caviezel und Zogg keine Erlösung, aufgrund einer Disquali­fikation von Caviezel verpassten sie den grossen Final und danach Bronze am Sonntag knapp.





Halfpipe wird eingeweiht

Die zweite Woche der Freestyle-WM beginnt heute mit Fokus auf die beeindruckenden Sprünge von der Big-Air-Schanze und in der Halfpipe. Heute und morgen werden die Athleten auf der Olympiaschanze ihr Können zeigen, während ab Donnerstag die Halfpipe am Corvatsch im Zentrum des Geschehens steht. Auf Corviglia sorgen unterdessen die Aerials mit ihren spektakulären Luftmanövern für weitere Höhepunkte.





Hinter den Kulissen

Neben den Sprüngen an der Big-Air-Schanze werden mit Sido und dem Musiker-Duo SDP auch musikalische Highlights erwartet. Welche Party-Highlights das vergangene Wochenende in und um St. Moritz bot, hat EP/PL-Praktikantin Carolin Rohwäder herausgefunden. Denn anlässlich der WM fanden zahlreiche Feierlichkeiten statt.