Heisst es schon bald: «Les jeux sont faits»?

Dem Casino St. Moritz droht die Schliessung. Trotz guter Erfolge und Rekordzahlen in den letzten beiden Jahren: Die Casino Austria Swiss AG erwägt, das Boutique Casino St. Moritz per Ende April zu schliessen. Aussichtsreiche Lösungen scheinen zur Zeit keine in Sicht.