Gemessen an der Länge des weiterverarbeiteten Holzes ist Be Lain gegenwärtig die zurzeit grösste Sägerei in Graubünden. "Das Unternehmen unter der Führung von Michi Beer und Valeria Plouda Beer stärkt die regionale Wertschöpfungskette Holz exemplarisch", schreibt die Region. Dafür werde es mit dem Innovationspreis 2024 der Regiun EBVM in der Höhe von 3000 Franken ausgezeichnet.