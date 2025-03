Jedes Jahr ist die Skischule Scuol-Ftan an den Schweizermeisterschaften der Skischulen dabei. Mit 957 Athletinnen und Athleten und insgesamt 1845 Starts verzeichnet das Swiss Snow Happening 2025 eine Rekordteilnahme. Noch nie zuvor waren so viele Schneesportbegeisterte Teil dieser Veranstaltung. Die Skischule Scuol-Ftan war vom 24. bis 28. März mit 35 Teilnehmenden - Fahrerinnen und Fahrer sowie Betreuende - in Saas Fee. Dort holten die Unterengadinerinnen und Unterengadiner neun Medaillen, was das zweitbeste Gesamtresultat aller Skischulen ist. Dazu kommen noch mehrere Finalteilnahmen und Rangierungen im vorderen Feld, dies in insgesamt 12 Disziplinen. So ist Stefan Zaugg Schweizermeister in Telemark. Beim Big Air Snowboard wurde Janita Barrantes Dritte und Kevin Baccaglio wurde Zweiter. Im Big Air Ski erreichte Seraina Zesch Rang 3 und im Slope Style Snowboard wurde Janita Barrantes Dritte. Im Riesenslalom wurde Nicole Tschenett Zweite und Andri Poo fuhr ebenfalls auf Rang 2. Im Nordic Cross holte Tabea Savoldelli die Bronzemedaille. Überraschend war für die Skischule Scuol-Ftan die Platzierung der Mannschaftswertung. «An den Scheizermeisterschaften waren wir noch nie auf dem Podest», informiert Markus Gurtner, Leiter der Skischule. Dieses Jahr reichte es für den zweiten Platz mit Markus Gurtner (Riesenslalom), Andri Poo (Riesenslalom), Stefan Huwiler (Snowboardcross), Selina Poo (Nordic Cross) und Stefan Zaugg (Telemark). Beim Formationsfahren - der Königsdiziplin - waren beide Teams aus dem Unterengadin im Final. Ein Team besteht jeweils aus acht Fahrerinnen und Fahrern. Es starteten insgesamt 15 Damen Team und 53 Mixed Team. Las Engiadinaisas (Women) erreichten den 5. Rang, das Demo Team Scuol (Mixed) den 10. Rang.