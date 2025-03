Über 300 akkreditierte Journalistinnen und Journalisten, davon fast 200 aus dem Ausland, berichteten über die Freestyle-WM.

Die von der SRG produzierten Fernsehsignale seien von über 30 TV-Sta­­tionen übernommen worden, was die gute Reichweite und das Interesse an den Freestyle-Weltmeisterschaften unterstreiche. Trotz der Programmände­run­gen sei das SRG Host Broadcasting dank der Professionalität und Flexibilität aller Beteiligten reibungslos verlaufen, steht in einer Medienmitteilung geschrieben.

Die anwesenden Medienschaffenden haben alleine in der Schweiz über 500 Beiträge (Artikel, Radio- und TV-Sendungen) generiert. Das Social-Media-Team der Freestyle-WM hat über 3200 Fotos und Videos produziert und an sämtliche Athleten, Athletinnen und Staff, natio­nale und internationale Medien sowie über 40 Sponsoren und Partner verteilt.

Instagram verzeichnete über die zwei Wochen 1,8 Millionen Aufrufe. «Die Athleten und Athletinnen, der internationale Verband FIS und die Partner haben intensiv die Hashtags verwendet; die Posts erreichten mehrere Millionen Impres­sions», heisst es in der Medienmitteilung.

Die Organisatoren schreiben weiter, dass die Freestyle-WM 2025 nicht nur sportliche und mediale, sondern auch wirtschaftlich positive Auswirkungen auf das Oberengadin hatte. «Ein bedeutender Teil der Wertschöpfung blieb in der Region.» Diese habe von einer hohen Nachfrage an Logiernächten in der touristisch eher schwachen Zeit zwischen dem Engadin Skimarathon und den Osterferien profitiert. Nebst den 1800 Athleten und Athletinnen mit ihrem Staff hätten Sponsoren mit ihren Gästen sowie Dienstleister ca. 50 000 Übernachtungen generiert. «Die direkte und indirekte Wertschöpfung im Oberengadin kann mit mindestens 50 Millionen Franken geschätzt werden. Einmal mehr zeigt dies, dass nach dem Marathon-Wochenende beim Thema Schneesport weiterhin gro­sses Potenzial besteht», heisst es. Von den Weltmeisterschaften hätten auch die lokalen WM-Caterer wie auch zahlreiche Restaurants und Gastro-Zulieferer im Tal profitieren können.

Um die Wertschöpfung und die Einflussfaktoren auf den regionalen Tourismus vertieft zu untersuchen, wird das OK der Freestyle Weltmeisterschaften in Zusammenarbeit mit St. Moritz Tourismus und Engadin Tourismus eine Wertschöpfungs- und Wirkungsanalyse in Auftrag geben.





Medienmitteilung OK Freestyle-WM