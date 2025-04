Be Lain persvada cun valuors regiunalas

La Marangunaria e Resgia Beer SA survain il premi d‘innovaziun 2024 da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair. Infra be desch ons es dvantà our d’ün affar pitschen üna firma cun 20 collavuratuors chi prosperescha suot la marca Be Lain.