Petition Rosegplatz an Gemeinde übergeben

Am Dienstagvormittag haben Petitionäre in Pontresina die von 1984 Personen unterschriebene "Petition Rosegplatz" für den Erhalt des Eis-, Sport- und Spielplatzes an Gemeindevertreter übergeben. Von den fast 2000 Unterschriften stammen deren 600 von Einheimischen aus Pontresina.