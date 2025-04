1984 Unterschriften für das nächste Flaz-Kapitel

Am Dienstag wurde in Pontresina die Petition «Rosegplatz» an die Gemeinde übergeben. Knapp 2000 Unterschriften, darunter rund 600 von Einheimischen, fordern den Erhalt des Eis-, Sport- und Spielplatzes. Dies auf Kosten des dort geplanten Hotels Flaz.