Amtsübergabe des Gemeindeschreibers

Per 1. April übernimmt der 56-jährige Jörg Meyer die Funktion als neuer Gemeindeschreiber in Sils. In den letzten vier Wochen wurde er vom bisherigen Gemeindeschreiber Stefan Brauchli sorgfältig in die Aufgaben eingeführt und konnte bereits viele Kontakte knüpfen.