Samedner wollen Spital behalten

In einer Konsultativabstimmung haben die anwesenden Stimmberechtigten in Samedan am Donnerstagabend eine Integration des Spitals Oberengadin in das Kantonsspital Graubünden mit 139:70 Stimmen deutlich abgelehnt. Der definitive Entscheid fällt am 18. Mai an der Urne.