La Punt war die erste Gemeinde, die definitiv entschieden hat. Am Vorabend hatte die Gemeindeversammlung von Samedan mit deutlichem Mehr empfohlen, die Integration an der Urnenabstimmung vom 18. Mai abzulehnen. Die anderen Gemeinden werden in den kommenden Tagen und Wochen abstimmen. Dass die Vorlage bereits in einem so frühen Stadium gescheitert ist, muss vor allem dem Stiftungsrat und dem Verwaltungsrat der SGO zu denken geben. Beide Gremien hatten im Vorfeld der Abstimmung immer wieder betont, dass die Integration in das KSGR der einzige Weg sei, um auch in Zukunft eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung in der Region sicherzustellen. Bereits Ende dieses Jahres läuft der aktuell gültige Leistungsauftrag zwischen den Gemeinden und der SGO aus. Dieser muss nun neu verhandelt werden.



Autor und Foto: Reto Stifel