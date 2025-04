Im März verzeichnete der Kanton Graubünden 1269 Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquote von 1.2 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vormonat mit 1336 Arbeitslosen ist die Arbeitslosenzahl leicht gesunken. Zusätzlich wurden 1149 nichtarbeitslose Stellensuchende registriert. Zu den nichtarbeitslosen Stellensuchenden gehören Personen, welche an Weiterbildungs- und Beschäfti­gungsmassnahmen teilnehmen oder Zwischenverdienstarbeit leisten sowie jene, welche lediglich die Vermittlungsdienstleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in Anspruch nehmen. Zählt man die Zahl der Arbeitslosen und der nichtarbeitslosen Stellensuchenden zusammen, ergibt sich die Zahl der Stellensuchen­den. Im März wurden 2418 Stellensuchende registriert. Gegenüber dem Vormonat mit 2378 Stellensuchenden hat sich diese Zahl so gut wie nicht verändert.





Von den 1269 Arbeitslosen waren 452 Frauen und 817 Männer. Die höchsten Arbeitslosenzahlen verzeichneten das Baugewerbe (257), Gastgewerbe (213), das Gesundheits- und Sozialwesen (104) sowie der Detailhandel (104). Im März wurden zudem 55 Langzeitarbeitslose gezählt (Vormonat 52 Langzeitarbeitslose).





Gesamtschweizerisch ist die Zahl der Arbeitslosen von 135 446 auf 132 569 leicht gesunken. Die schweizerische Arbeitslosenquote beträgt 2.9 Prozent. Zusätzlich wurden gesamtschwei­zerisch 79 821 nichtarbeitslose Stellensuchende registriert.

KIGA