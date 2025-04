Zu Besuch im Wasserschloss

Zur Zeit stehen die vier Turbinen in der Zentrale Pradella Scuol der Engadiner Kraftwerke still. Grund ist die all sieben Jahre periodisch stattfindende Inspektion der Druckstollen. Gelegenheit, einen Blick in sonst verborgene Anlagenteile der Stromproduktion zu werfen.