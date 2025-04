In der Kraftwerkszentrale von Campocologno 1 ersetzte Repower beide Kugelschieber und erneuerte die Leit- und Sekundärtechnik. Bei Monte Scala wurde ausserdem die Wasserfassung Saiento teilweise saniert. Die Arbeiten wurden auf drei Jahre verteilt und so geplant, dass die Stromproduktion möglichst wenig beeinträchtigt wurde. Die abgeschlossenen Sanierungsmassnahmen verbessern die Betriebssicher­heit und Verfügbarkeit der Anlage langfristig.





Das Kraftwerk an der Grenze zu Italien war 1906 als erstes Kraftwerk der Repower (damals Forze Motrici Brusio) in Betrieb genommen worden. Die aktuelle Konzession für die Nutzung der Wasserkraft in Campocologno läuft noch bis 2089.





In Campocologno 1 sind heute zwei Maschinen mit einer Leistung von 19 MW und 23 MW installiert. Mit dem Wasser aus dem Lago di Poschiavo und der Wasserfassung Saiento erzeugt das Kraftwerk jährlich rund 220 GWh Strom – genug, um etwa 50 000 durchschnittliche Schweizer Haushalte zu versorgen. Die Erneuerung des Kraftwerks Campocologno 1 steht im Einklang mit der Strategie von Repower, die neben dem Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion auch den Erhalt der bestehenden Kraftwerke vorsieht. Repower