Ein Leben im Dienste der Wissensvermittlung

Mario Barblan hat als Lehrbeauftragter Tausende von Studierenden auf ihrem Weg begleitet – in der Schweiz, aber auch in Südostasien. Mitte März ist er nach 37 Jahren an der Fachhochschule Graubünden in Pension gegangen. Nun ist er bereit für ein neues Kapitel.